Il Coronavirus rallenta Amazon: sciopero ad oltranza nell'hub di Castel San Giovanni

Mentre da Oltreoceano rimbalza la notizia dell'assunzione di 100mila lavoratori da parte di Amazon USA per fronteggiare l'aumento di domanda causato dalle misure messe in campo dal Governo Federale per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, Repubblica riporta la notizia che i lavoratori di Castel San Giovanni stanno incrociando le braccia.

I 1.100 dipendenti dell'hub in provincia di Piacenza hanno infatti dichiarato sciopero ad oltranza in quanto “l’azienda non applica il patto tra governo e patti sociali per il contenimento del Covid-19”.

Sulla questione sono intervenuti anche i rappresentanti sindacali del territorio. Elisa Barbieri della Filcam-Cgil di Piacenza, al popolare quotidiano ha affermato che i responsabili Amazon "non hanno distribuito le mascherine e non hanno proposto soluzioni per mantenere il distanziamento tra le persone che in alcune parti dell’impianto è davvero difficile rispettare e soprattutto non hanno alcuna intenzione di rallentare la produttività per tutelare la sicurezza dei lavoratori”.

Amazon, dal canto suo ha allontanato le accuse ed in un lungo comunicato ha voluto rassicurare tutti, in primis lavoratori e clienti. Un portavoce ha infatti osservato che "stiamo seguendo rigorosamente le indicazioni fornite dal Governo e dalle autorità sanitarie locali nell’implementare in tutti i siti le giuste misure per contenere l’emergenza sanitaria in corso". L'azienda di Seattle ha anche sottolineato che la priorità sarà data alle consegne dei beni di prima necessità, ed ha assicurato che sono stati presi tutti i provvedimenti per garantire la protezione dei dipendenti dal virus.

A tal proposito, l'e-commerce ha anche rivelato che è aumentata la frequenza delle sanificazioni e delle pulizie su tutti i siti, ed è stato imposto lo stop ai meeting di inizio turno e dove non è possibile mantenere la distanza interpersonale di un metro. "Sono anche state edistribuite le sedie in mensa e nelle aree comuni, riviste le regole per entrata e uscita, ai tornelli e negli spogliatoi e sospese le attività che non rispettano le linee guida sulle distanze raccomandate" continua la nota.

A stretto giro di corsa è arrivata la controrisposta dei sindacati. De Rosa ha affermato che "ai tornelli, negli spogliatoi, ai briefing e ai controlli anti-taccheggio si creano condizioni in cui mantenere il distanziamento è quasi impossibile . Noi ci siamo sempre confrontati e ci spiace aprire un conflitto sociale in questo momento. Ma il problema è che loro non mettono in discussione la loro redditività. Lavorano a scartamento ridotto le farmacie, nei supermercati si entra uno per volta. Ad Amazon invece si va avanti come se non stesse succedendo niente”.