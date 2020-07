Coronavirus, record globale di nuovi contagi in 24 ore

Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University è stato registrato un aumento record di nuovi contagi nel mondo con quasi 260 mila casi in 24 ore. Per quanto riguarda i decessi invece sono state registrate 7360 morti, mentre i casi totali nel mondo sono circa 14,3 milioni. I Paesi più critici sono Stati Uniti, Brasile, Sudafrica e India.

Il report della suddetta università statunitense va a battere il record precedente di venerdì 17 luglio 2020, quando i dati raccolti dalla Organizzazione Mondiale della Sanità contavano 238 mila contagi. Tra venerdì e domenica dunque i contagi sarebbero aumentati di circa un milione di casi.

In particolare, gli Stati Uniti mostrano un aumento particolare in Florida – attuale epicentro dell’epidemia negli USA -, Texas e Arizona, dove sono stati registrati oltre 22 mila nuovi casi nelle ultime 24 ore, mentre complessivamente se ne contano 63 mila. Dall’inizio della crisi sanitaria invece sono stati confermati 3,78 milioni di contagi e 142 mila decessi.

Ciò però non sembra convincere Donald Trump che avrebbe annullato finanziamenti per un totale di 25,5 miliardi di dollari da dedicare ai test del coronavirus e al contrasto dell’epidemia, secondo una fonte anonima del New York Times. Nel mentre il massimo esperto statunitense in malattie infettive, Dr Anthony Fauci, è abbastanza certo che in futuro si potrebbero toccare i 100 mila nuovi casi al giorno se non si dovessero prendere misure efficaci in tempo. A queste dichiarazioni Donald Trump ha risposto affermando che attualmente il Paese non è in cattive condizioni.

In Brasile giovedì sono stati passati i 2 milioni di casi, che sono dunque raddoppiati in meno di un mese, e si contano quasi 80 mila morti. Questo aumento vertiginoso sarebbe causato dalla povera risposta statale e l’assenza di politiche coordinate.

Anche in India i dati non sono positivi: attualmente è il terzo Stato al mondo per contagi con oltre un milione di casi. Esperti e scienziati sono convinti che il picco arriverà soltanto fra mesi, complice l’alta densità di popolazione soprattutto nelle grandi città.

Intanto i test sul vaccino stanno continuando e ci sono buone notizie: il vaccino di Moderna sembrerebbe essere sicuro e a breve verrà avviata l'ultima fase di sperimentazione, per ottenere infine dati definitivi entro la fine del 2020.