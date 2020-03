Coronavirus, regalo di TIM a tutti: come attivare i Giga illimitati

Dopo l'annuncio di ieri 11 marzo 2020, TIM ha annunciato il metodo per attivare i Giga illimitati che il Chief Technology and Information Officer di TIM, Michele Gamberini, aveva promesso in una dichiarazione rilasciata all'ANSA.

I dettagli dell'iniziativa

Per poter usufruire del regalo da parte di TIM, è innanzitutto necessario essere clienti dell'operatore telefonico. Infatti, l'iniziativa è valida per clienti ricaricabili con offerta dati a pagamento attiva. Per questa tipologia d'utenza, i Giga della promozione diventano illimitati. Se vi state chiedendo a quale velocità si può navigare, TIM dichiara fino a 10 Megabit al secondo. Se vi trovate in un Paese estero che però rientra nell'UE, avete diritto a 6 Giga aggiuntivi. I Giga illimitati possono essere utilizzati per un mese dall'attivazione. Ci sono anche altri aspetti da tenere in considerazione, come la possibilità di vedere i video in qualità SD, ma per tutti i dettagli vi consigliamo di consultare i dettagli relativi all'iniziativa che troverete quando attiverete i Giga illimitati.

Come attivare i Giga illimitati di TIM

Fatte queste dovute premesse, potete accedere all'iniziativa semplicemente collegandovi al sito ufficiale di TIM Party, eseguendo il login con il vostro account (bisogna premere sul tasto "Entra in Tim Party") e seguendo le indicazioni che compariranno a schermo. Insomma, se rispettate i succitati requisiti, non dovreste avere particolari problemi nell'ottenere i vostri Giga illimitati. Potete trovare maggiori dettagli sul sito Solidarietà Digitale.



Questione TIMVISION: Al momento non ci sono dettagli per quanto riguarda questo servizio (che era stato promesso insieme ai Giga illimitati). Vi terremo informati in caso di novità.