Coronavirus, Register offre un dominio gratuito a tutti per un anno!

Nel contesto dell'iniziativa Solidarietà Digitale, che mira a fornire dei servizi digitali gratuiti per aiutare le persone in questo periodo di problemi legati al Coronavirus, Register ha deciso di regalare un dominio a tutti.

In particolare, sul portale di Solidarietà Digitale si legge: "Register.it offre la possibilità di registrare un indirizzo web .it gratis (in realtà, accedendo al sito della promozione, vengono indicati come gratuiti anche .com, .eu, .online, .site e .blog, ndr) e realizzare in autonomia un sito web one page dedicato alla propria attività o passione.

Il servizio è completamente gratuito per un anno e può essere rinnovato o meno al termine di questo periodo".

Per "riscattare" il proprio dominio, basta semplice collegarsi al sito ufficiale di Register e seguire le indicazioni che compaiono a schermo. Provando a registrare un dominio, siamo venuti a conoscenza del fatto che sono inclusi: la creazione della prima pagina del sito, 3 indirizzi email (IMAP e POP3), 3GB di traffico FTP e HTTP, sottodomini illimitati, l'attivazione degli indirizzi email, WebMail avanzata, spazio Web illimitato e Antivirus e Antispam sui 3 indirizzi. Ovviamente, sarà necessario registrarsi e inserire i propri dati per ottenere il dominio gratuito.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per una certa tipologia d'utenza. Ad esempio, per quelle ditte che non hanno ancora una "vetrina online".