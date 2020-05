Il Coronavirus fa più ricchi i paperoni: cresciuti i patrimoni di Jeff Bezos ed Elon Musk

Mentre si cercano di studiare le misure per alleggerire il più possibile la crisi economica provocata dal Coronavirus, un rapporto dell'Institute for Policy Studies ha svelato che in soli 23 giorni il patrimonio netto dei paperoni d'America è aumentato di 282 miliardi di Dollari. In testa c'è ovviamente Jeff Bezos di Amazon.

Di seguito le variazioni più importanti:

Jeff Bezos , fondatore e amministratore delegato di Amazon, ha visto la sua ricchezza aumentare di 25 miliardi di Dollari a partire dal 15 aprile 2020;

, fondatore e amministratore delegato di Amazon, ha visto la sua ricchezza aumentare di 25 miliardi di Dollari a partire dal 15 aprile 2020; Elon Musk , amministratore delegato di Tesla e fondatore di SpaceX, ha riportato un aumento del patrimonio di 5 miliardi di Dollari;

, amministratore delegato di Tesla e fondatore di SpaceX, ha riportato un aumento del patrimonio di 5 miliardi di Dollari; MacKenzie Bezos , filantropo ed ex moglie dell'amministratore delegato di Amazon Jeff Bezos, ha guadagnato 8,6 miliardi di Dollari;

, filantropo ed ex moglie dell'amministratore delegato di Amazon Jeff Bezos, ha guadagnato 8,6 miliardi di Dollari; Eric Yuan , amministratore delegato e fondatore di Zoom: ha registrato un aumento di 2,58 miliardi di Dollari;

, amministratore delegato e fondatore di Zoom: ha registrato un aumento di 2,58 miliardi di Dollari; Steve Ballmer , proprietario di Los Angeles Clippers ed ex amministratore delegato di Microsoft, ha registrato un +2,2 miliardi di Dollari;

, proprietario di Los Angeles Clippers ed ex amministratore delegato di Microsoft, ha registrato un +2,2 miliardi di Dollari; John Albert Sobrato , promotore immobiliare e fondatore di Cupertino: +2,07 miliardi di Dollari;

, promotore immobiliare e fondatore di Cupertino: +2,07 miliardi di Dollari; Joshua Harris , cofondatore dell'Apollo Global Management e investitore: +1,72 miliardi di Dollari;

, cofondatore dell'Apollo Global Management e investitore: +1,72 miliardi di Dollari; Rocco Commisso, fondatore e amministratore delegato di Mediacom Communications e proprietario della squadra di calcio della Fiorentina: +1,09 miliardi di Dollari.

Nel documento, gli studiosi affermano che "nessuno ha beneficiato tanto quanto Jeff Bezos, il cui aumento non ha precedenti nella storia moderna. La ricchezza di Bezos è aumentata di oltre 25 miliardi di Dollari dal 1 Gennaio 2020 e 12 miliardi di Dollari dal 21 Febbraio 2020, ovvero da quando è iniziata la pandemia di Covid19".