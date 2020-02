Coronavirus: i ricercatori prevedono 500mila casi a Wuhan nelle prossime settimane

Secondo un nuovo rapporto, almeno 500mila persone potrebbero essere infettati dal nuovo Coronavirus a Wuhan, in Cina, nel corso delle prossime settimane quando l'infezione raggiungerà il picco. A rivelarlo gli scienziati della London School of Hygiene and Tropical Medicine, i quali hanno sviluppato un nuovo modello matematico.

Questo sistema è stato creato per stimare la trasmissione del virus a Wuhan, nella provincia di Hubei.

Secondo le analisi, è probabile che la malattia raggiunge il picco tra la metà e la fine di Febbraio, ma al momento c'è ancora incertezza su quando e quanto ampio sarà. Gli scienziati hanno basato le previsioni sul fatto che il periodo d'incubazione standard del virus è di 5,2 giorni e la popolazione di Wuhan a rischio è di 10 milioni di persone.

Il ricercatore associato di epidemiologia delle malattie infettive presso il centro di ricerca che ha condotto lo studio, parlando con Bloomberg ha affermato che sulla base dei dati attuali è probabile che la malattia abbia una "prevalenza di picco" del 5% della popolazione di Wuhan. Ciò potrebbe tradursi in almeno una persona su 20 infettata in città in concomitanza con il picco del 2019-nCoV, pari a 500mila persone contagiate.

Il governo di Hubei domenica sera ha stimato che nella provincia sono stati riportati 29.631 casi, di cui 16.902 a Wuhan. Gli stessi amministratori locali sostengono che il tasso di moralità della malattia nella città epicentro sarebbe del 4% da domenica.



Il Coronavirus pur avendo un tasso di mortalità inferiore, ha provocato più morti della SARS, che provocò il decesso di 774 persone a fronte di 8.098 casi.