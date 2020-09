Il Coronavirus rinvia il keynote Apple di Settembre: appuntamento ad Ottobre con AirTags?

Dopo la nota di Bloomberg sui prodotti Apple in arrivo, il blog giapponese Mac Otakara riferisce che a causa della pandemia di Coronavirus il colosso di Cupertino sarebbe stato costretto a rinviare il keynote autunnale, che storicamente si è tenuto a Settembre.

Secondo quanto riferito, infatti, Tim Cook e soci avrebbero intenzione di tenere un evento nel corso della seconda metà di Ottobre, per presentare i nuovi modelli di iPhone 12, ma anche Apple Watch Series 6 e gli AirTag di cui si è a lungo parlato nelle passate settimane.

La fonte di questa indiscrezione sono dei "fornitori cinesi", i quali hanno riferito a Mac Otakara che inizialmente Apple aveva intenzione di lanciare sul mercato gli AirTag in concomitanza con l'iPhone SE 2. Per chi non avesse seguito le notizie su questo nuovo prodotto, si tratterà di un vero e proprio localizzatore Bluetooth per oggetti che lavorerà con l'applicazione Dov'è. Il blog riferisce anche che funzionerà con App Clips, una delle novità più importanti di iOS 14 che permette di accedere a porzioni di applicazioni per il completamento di specifiche attività.

La notizia non rappresenta certamente un fulmine a ciel sereno dal momento che nel corso della conference call tenuta lo scorso Luglio per annunciare i risultati finanziari, il CFO Luca Maesti aveva confermato il rinvio di iPhone 12.