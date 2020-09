Il Coronavirus rinvia già il MWC 2021 di Barcellona: si terrà a fine giugno

Sebbene manchino ancora diversi mesi, la GSMA ha già annunciato che l'edizione 2021 del Mobile World Congress non si terrà come di consueto a fine febbraio, ma a giugno. Nello specifico, la fiera di Barcellona andrà in scena dal 28 Giugno al 1 Luglio 2021.

Le ragioni sono ovviamente legate alla pandemia di Coronavirus, e sebbene al momento sia praticamente impossibile effettuare previsioni e capire quale sarà lo stato del contagio tra qualche mese, il gruppo che organizza l'evento ha deciso di percorrere questa strada per fare in modo che l'evento si tenga in piena sicurezza. La data di marzo infatti avrebbe posto delle problematiche ed incognite di vario tipo che avrebbero potuto portare ad un nuovo rinvio.

Il MWC 2020 è stato il primo evento ad essere annullato lo scorso Febbraio, a causa dell'esplosione della pandemia nel Vecchio Continente.

Per il 2021, la GSMA promette "un'esperienza unica ed imperdibile" che sarà completata da "elementi virtuali per completare la travolgente richiesta di riunirsi fisicamente". Gli organizzatori hanno fatto sapere di aver collaborato con la città di Barcellona per ottenere il via libera alla data ed ha affermato che terrà regolarmente anche i MWC di Shanghai e Los Angeles.

Allo stato attuale è anche prematuro ipotizzare quali marchi decideranno di prendere parte all'evento.