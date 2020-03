Il Coronavirus rischia di far crollare i server di Whatsapp: Zuckerberg è preoccupato

Gli smartphone e le applicazioni che consentono di effettuare videochiamate sono diventati ancora più importanti in questo periodo di lockdown di massa. Sono sempre più le persone che quotidianamente si affidano a Whatsapp, Skype e simili per comunicare con gli amici e parenti. Mark Zuckerberg ha espresso le proprie preoccupazioni a riguardo.

In una conference call tenuta qualche giorno fa, il CEO del social network ha osservato che l'eccessivo volume di chiamate vocali per Whatsapp e Messenger in Italia e negli altri paesi significativamente colpiti dal Coronavirus rischia di mandare ko i server della società.

Per fare fronte a questa eccessiva domanda, Facebook ha dovuto rafforzare la sua infrastruttura, soprattutto per Whatsapp. L'amministratore delegato ha affermato che è suo dovere fare in modo che i server e servizi reggano anche nel momento in cui il Coronavirus si diffonderà in tutto il globo.

Zuckerberg ha espressamente fatto riferimento ai dati italiani di Whatsapp, ed ha osservato che il volume riportato nel nostro paese è ben superiore al picco classico di Capodanno, quando i servizi sono presi "d'assalto" dagli utenti per scambiarsi gli auguri.

La scorsa settimana proprio la società americana aveva rivelato che il volume delle videochiamate in Italia è cresciuto del 20%, e non è da escludere che il dato aumenti ulteriormente nei prossimi giorni.