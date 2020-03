Coronavirus, a rischio anche la WWDC di Apple. Chiesta la cancellazione

Alla lunga lista di eventi cancellati per il Coronavirus potrebbe presto aggiungersi anche la WWDC di Apple. Il Dipartimento di Sanità Pubblica di Santa Clara, dove si trova la sede di Apple, ha infatti chiesto di posticipare o annullare tutti gli eventi nell'area per evitare assembramenti di persone.

La misura mette in serio dubbio anche lo svolgimento della Worldwide Developers Conference che il colosso di Cupertino dovrebbe tenere il prossimo mese di Giugno, nel corso del quale con ogni probabilità presenterà le principali novità software per l'anno appena iniziato, tra cui i nuovi iOS e macOS.

L'Agenzia di Sanità Locale, in una dichiarazione rilasciata ha affermato che "in questo momento, consigliamo di posticipare o annullare le riunioni di massa e grandi eventi della comunità in cui un gran numero di persone si trovano a breve distanza l'una dall'altra".

Da Apple al momento non sono arrivate indicazioni o dichiarazioni in merito, e ad oggi 6 Marzo 2020 l'evento resta confermato. Negli ultimi giorni però sono state tante tante le società che hanno cancellato i rispettivi eventi: l'ultima in ordine di tempo è stata Google che ha annullato l'I/O 2020.

Proprio nell'area di Santa Clara, negli ultimi giorni sono stati segnalati 20 casi di positività al Covid-19, mentre a livello mondiale l'epidemia ha superato quota 95mila con più di 3mila decessi.