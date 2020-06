Coronavirus, scatta il divieto di portare bagagli a mano a bordo dell'aereo

L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha annunciato che dal 26 giugno il bagaglio a mano a bordo degli aerei sarà vietato. Su ogni volo nazionale e internazionale, in arrivo o in partenza dall'Italia, non si potranno più portare borsoni e trolley. Sono permessi invece zaini e borse da depositare nello spazio sotto al sedile di fronte.

Questa decisione è compresa tra le varie misure adottate e da adottare per far fronte all’emergenza coronavirus: l’Enac l’ha definita infatti un provvedimento preso per “motivi sanitari”. Ogni compagnia che opera in Italia dovrà adeguarsi a questa decisione, vietando ai passeggeri l’uso delle cappelliere per borse di grandi dimensioni e bagagli a mano.

Come confermato dall’Enac stessa nella lettera inviata alla International Air Transport Association (Iata), “Per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l’utilizzo delle cappelliere. Per quanto concerne il bagaglio a mano, ai passeggeri è consentito di portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato”.

In realtà questa decisione era già stata annunciata dal Dpcm dell’11 giugno, dove veniva vietato l’utilizzo dei “trolley di grandi dimensioni”. Ulteriori modifiche a questo provvedimento sono state considerate, decise e prese dall’Enac.

Tra le altre misure prese dalle compagnie aeree c’è anche il controllo della temperatura prima di entrare nell’aereo. I passeggeri invece dovranno sempre compilare il modulo di autocertificazione fornito dal Ministero della Salute, possibilmente in modalità elettronica. Tutto ciò ovviamente per prevenire ulteriori ondate di COVID-19.