Coronavirus, segnalati ritardi con le consegne di Amazon

Dopo le restrizioni messe in campo dal Governo per contenere il Coronavirus in tutta Italia, in molti si sono riversati su Amazon per fare la spesa e per effettuare acquisti, anche a causa della chiusura di alcuni negozi. Sul sito di Jeff Bezos però qualcosa sta cambiando, anche per gli utenti Prime.

Nelle ultime ore abbiamo fatto delle simulazioni d'acquisto su vari prodotti (sia Prime che Pantry) appartenenti a svariate categorie (dai libri ai Bluray passando per uno smart speaker Echo Dot ed un pacco di biscotti) da diverse parti della Penisola, ma in fase di completamento dell'ordine ci è stata riportata una data di consegna stimata superiore a quelle "classiche".

Per un ordine Amazon Pantry effettuato lo scorso 7 Marzo, abbiamo ricevuto la comunicazione che ci verrà consegnato venerdì 13, il che dimostra come i tempi di consegna siano saliti.

Le prove, come dicevamo poco sopra, le abbiamo fatte sia da province che rientrano nella così detta "zona 1", che dal resto d'Italia. Non sappiamo di preciso cosa stia succedendo, ed al momento da parte di Amazon non sono arrivate indicazioni di alcun tipo.

La cosa certa però è che gli ordini online non saranno impattati dal dpcm in quanto il Ministero dello Sviluppo Economico in una circolare diffusa ieri ha sottolineato che le merci potranno entrare ed uscire dai territori in questione senza alcuna restrizione.