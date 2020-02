Coronavirus: la situazione dei concerti in Italia, da Morgan a Marracash

Il Coronavirus sta causando disservizi di vario tipo, dalle consegne legate ad Amazon Prime Now in alcune grandi città fino all'organizzazione dei concerti. Per questo motivo, se siete appassionati di musica e avete intenzione di andare a vedere dal vivo il vostro artista preferito nei prossimi giorni, dovreste tenere monitorata la situazione.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Repubblica e Sky TG24, sono molti gli organizzatori che hanno deciso di cancellare o rinviare i concerti in Italia. Tra gli artisti coinvolti, troviamo Morgan, che doveva esibirsi il 27 febbraio 2020 al Teatro Socjale di Piangipane (Ravenna). Da citare anche i Pinguini Tattici Nucleari, che hanno già annunciato che il concerto previsto per il 29 febbraio al Mediolanum Forum è rinviato (anche le altre date nei palazzetti hanno subito lo stesso destino, come scritto dal gruppo su Facebook).

Al Teatro dal Verme di Milano, gli eventi legati ad Angelo Branduardi, Pfm e Negrita sono stati rinviati a maggio. Marracash si augura che tutto vada per il meglio per quanto riguarda il suo In Persona Tour 2020 che partirà il prossimo 28 marzo dal PalaInvent di Jesolo (VE). Per il resto, vi consigliamo di tenere monitorati i canali social dei vostri artisti preferiti per informazioni più dettagliate. Insomma, se avete in programma qualche concerto nei prossimi giorni, prestate attenzione.

Per quanto riguarda il Coronavirus, vi ricordiamo che è importante informarsi sull'argomento attraverso fonti ufficiali. Infatti, stiamo parlando di una questione complessa. Vi consigliamo quindi di approfondirla tramite portali come il sito ufficiale del Ministero della Salute e quello della World Health Organization (in inglese). Fate attenzione alle notizie che circolano sui social network o in generale online e verificate sempre tutto come si deve, visto che l'argomento è delicato.