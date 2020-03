Coronavirus, Sky lancia l'iniziativa #IoRestoACasa: tutti i canali gratis fino al 3/04

In queste ore Sky sta inviando a tutti gli abbonati un messaggio in cui li informa che da oggi, martedì 17 Marzo, fino al 3 Aprile sarà possibile accedere a tutti i canali non inclusi nel proprio abbonamento in maniera totalmente gratuita.

Nel messaggio, che proponiamo in calce e che è diverso a seconda del contenuto del proprio abbonamento, la pay tv sottolinea che "da oggi fino al 3 Aprile puoi vedere i canali di Sky Cinema (dal 301) e Sky Famiglia, con i documentari (dal 401), i programmi per bambini (dal 601) senza alcunc osto aggiuntivo al tuo abbonamento e senza impegno. Non devi fare nulla: la visione è già attiva e si chiuderà automaticamente".

Ciò vuol dire che se, ad esempio nel vostro abbonamento manca solo il pacchetto Sky Cinema, potrete vedere anche i canali dal 301 senza alcun costo. Se invece vi manca Sky Sport, varrà lo stesso ragionamento per quelli presenti dal 201.

Attraverso questa iniziativa, Sky vuole incentivare gli italiani a restare a casa per prevenire la diffusione del Coronavirus.

Lo screenshot presente in calce è stato preso da un gruppo Facebook, mentre la fotografia in apertura è stata scattata dal nostro decoder. L'invio dei messaggi è cominciato da qualche minuto.