Coronavirus, Sky sospende la fatturazione ai clienti Business - Bar Hotel

Dopo aver lanciato l'iniziativa #IoRestoACasa, Sky ha deciso di venire incontro anche ai clienti Business, visto il periodo non esattamente roseo.

In particolare, in un comunicato stampa giunto in redazione, si legge: "Per essere vicini ai propri clienti business in momenti così difficili per lo svolgimento delle loro attività, Sky ha deciso di sospendere la fatturazione del servizio Business Bar Hotel fino al 3 aprile, in attesa di comprendere meglio l'evolversi della situazione.



Servire i propri clienti business e fare quanto possibile per supportarli è una dimostrazione di vicinanza nei loro confronti e Sky lo farà anche fornendogli i necessari aggiornamenti".

Insomma, l'azienda di Rupert Murdoch ha deciso di dare una mano sia agli utenti che ai clienti Business. La scelta arriva in un contesto in cui molte società stanno decidendo di rendere gratuiti i propri servizi digitali. A tal proposito, abbiamo realizzato un articolo in cui sono elencate tutte le principali iniziative di questo tipo. Per quanto riguarda invece i servizi di streaming, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come attivare i servizi di prova.

Nel frattempo, recentemente un'altra grande azienda appartenente al mondo tech, più precisamente a quello dell'e-commerce, ha deciso di aiutare il nostro Paese. Ci riferiamo ad Alibaba, che ha inviato all'Italia mascherine e kit per il rilevamento del Coronavirus.