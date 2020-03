Coronavirus e Solidarietà Digitale: in regalo anche un corso d'inglese. La lista

Si allunga ulteriormente la lista dei servizi gratuiti donati dalle aziende nell'ambito del progetto Solidarietà Digitale del Governo Italiano. Quest'oggi hanno fatto la loro comparsa alcuni corsi molto interessanti per impiegare il tempo trascorso in casa in maniera produttiva.

Job Farm ha annunciato che metterà a disposizione degli utenti per un mese i corsi sulle compoetenze digitali e trasversali. Gli interessati non dovranno fare altro che inviare una mail all'indirizzo mail dedicato, che provvederà all'invio delle credenziali.

Valerio.it invece ha deciso di regalare il corso online sul web marketing, con tanto di video lezioni registrate e disponibili 24/7 su qualsiasi dispositivo. Il corso ha la finalità di permettere agli studenti di imparare a fare web marketing e sfruttare le opportunità della rete. Per accedere basta semplicemente registrarsi alla pagina dedicata.

Per gli studenti il servizio TechCorner ha messo a disposizione il proprio network di oltre 2mila tutor che offrono ripetizioni e corsi online per più 2.500 discipline. Basta registrarsi sul sito web ufficiale ed attivare il pass mensile inserendo il codice coupon CTC20.

Tornando al digital marketing, anche WMF (il più grande festival dell'innovazione digitale e sociale) ha "aperto" al pubblico il proprio canale YouTube, con oltre 500 interventi realizzati dagli speaker, con tanto di lezioni che approfondiscono le principali tematiche, strategie e strumenti del digital marketing.

Per coloro che invece vogliono affinare le proprie abilità in inglese, EF English Live ha messo a disposizione di chiunque i propri corsi d'inglese. Accedendo al sito si potranno accedere ad oltre 2000 ore di contenuti multimediali e materiali didattici che permettono di migliorare il reading, writing e speaking. Il regalo ha la durata di 30 giorni e può essere attivato fino al 3 Aprile.