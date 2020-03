Coronavirus, ecco 'Solidarietà Digitale': tutti i servizi gratis nelle zone rosse

Negli ultimi giorni abbiamo più volte parlato delle iniziative degli operatori telefonici per le zone rosse d'Italia. Il Governo però ha lanciato un portale battezzato "Solidarietà Digitale", in cui è presente un elenco di tutti i servizi gratuiti a disposizione di coloro che vivono nei territori maggiormente interessati dal Covid19.

La pagina è disponibile attraverso questo indirizzo e, come leggiamo nella descrizione, si tratta di un'iniziativa messa in campo dal Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, con il supporto dell'Agenzia per il Digitale, al fine di "ridurre l'impatto sociale ed economico nelle aree soggette a restrizione grazie ai servizi innovativi".

Le tipologie di servizi gratuiti sono tante e vedono la partecipazione di Amazon, Connexia, CISCO, IBM, Mondadori, Italia Online, WeSchool, Mondadori, JoinConference, Microsoft ed il Gruppo GEDI, oltre che gli operatori telefonici che sono scesi in campi già dalla scorsa settimana.

Lo scopo è di tale iniziativa è migliorare la vita delle persone permettendo loro di lavorare da remoto, leggere gratuitamente i giornali e libri senza recarsi in edicola e restare al passo con i percorsi scolastici.

Per alcuni servizi è richiesto l'uso dello SPID, mentre per altri basta semplicemente collegarsi sui siti web ufficiali.

Nella giornata di ieri, Infinity ha annunciato due mesi d'accesso gratuito alla piattaforma per tutti gli italiani.