Il Coronavirus può sopravvivere sui display degli smartphone per 28 giorni

Una nuova ricerca condotta dall’Agenzia Scientifica Nazionale Australiana ha svelato che il Sars-Cov-2 che causa la Covid-19, sarebbe in grado di sopravvive su superfici lisce come quelle degli smartphone per molto più tempo dell’influenza, circa 28 giorni.

Per fare un raffronto, il virus dell’influenza dopo 17 giorni non è più attivo, ma secondo i ricercatori questo dato dimostra che il nuovo Coronavirus è “estremamente resistente” rispetto agli altri virus.

“Questi risultati dimostrano che Sars-CoV-2 può rimanere infettivo per periodi di tempo significativamente più lunghi rispetto a quanto pensato”, ed a quanto pare il panno ed altri superfici porose possono trasportare i virus infettivi per metà del tempo.

Restano quindi sempre valide le raccomandazioni degli esperti per la disinfezione degli smartphone, di cui avevamo parlato su queste pagine ad inizio pandemia. Lo studio è stato condotto ad una temperatura costante di 20 gradi Celsius, in condizioni di oscurità per evitare che la luce UV potesse influire sui dati raccolti. Per ‘esperimento non è stato utilizzato il muco fresco che normalmente è presente sulle superfici insieme al virus.

Nonostante ciò, però, il Centro per il Controllo delle Malattie americano (CDC) ha osservato che “la diffusione del virus attraverso le superfici toccate non è considerato un modo comune d’infezione”, motivo per cui consigliano a raccomandare l’uso delle mascherine, il distanziamento sociale ed il lavaggio delle mani.