Coronavirus, Sorgenia regala tre mesi di connessione ad 1 Gbps ed Amazon Echo Dot

In questo periodo di emergenza sanitaria a causa del Coronavirus, sono tante le iniziative messe in campo dalle società per alleviare la quarantena degli utenti. Tra queste figura anche l'ultima promozione di Sorgenia, che regala tre mesi di connessione ultraveloce ad 1 Gbps in modalità FTTH e lo smart speaker basato su Alexa.

L'offerta da scegliere è Next Fiber e non prevede alcun costo di attivazione o modem. Il canone mensile varia da 24,90 Euro per coloro che scelgono il contratto dual comprensivo della formula luce + gas a 27,90 Euro per chi sceglie una sola fornitura.

La connessione di Sorgenia si appoggia all'infrastruttura di Open Fiber, che permette di navigare fino ad 1 gigabit al secondo. Ovviamente è comunque consigliabile effettuare la verifica di copertura attraverso il sito web dedicato, e solo in caso positivo è possibile richiedere l'attivazione. L'installazione viene effettuata in conformità del DPCM dello scorso Marzo ed avviene in totale sicurezza per tutelare la salute di cittadini e degli operatori sul campo.

A parte i tre mesi di canone, Sorgenia regala anche Amazon Echo Dot, lo smart speaker della società di Jeff Bezos basato sull'assistente vocale Alexa. Compreso nell'abbonamento anche Energy Lab, il servizio che analizza e scompone i consumi elettrici per capire quanto consuma ogni elettrodomestico.