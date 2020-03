Coronavirus: negli Stati Uniti al via i test per il primo vaccino

Nella giornata di ieri, lunedì 16 Marzo, sono partiti negli Stati Uniti i primi test di un vaccino sperimentale contro il nuovo Coronavirus. L'Associated Press ha pubblicato in esclusiva mondiale i primi scatti che mostrano quattro volontari sani, scelti dagli scienziati del Kaiser Permanente Washington Research Institute di Seattle .

I ricercatori, in questo modo hanno dato il via ad una nuova fase nella ricerca di un vaccino contro la pandemia che si sta diffondendo in tutto il mondo.

Il vaccino in questione porta il nome in codice mRNA-1273 ed è stato sviluppato da Moderna Inc, una società di biotecnologia del NIH a Massachusetts. Nelle prossime sei settimane sarà somministrato ad altri 45 volontari con età compresa tra i 18 ed i 55 anni, in tre diversi dosaggi per testare la resistenza ed evidenziare eventuali effetti collaterali. Coloro che hanno deciso di partecipare a questa sperimentazione saranno seguiti per un anno.

Non si tratta però dell'unico progetto in cantiere, in quanto dozzine di gruppi di ricerca in tutto il mondo stanno lavorando a tempo record per realizzarne altri: Inovio Pharmaceutical dovrebbe dare il via allo studio sulla sicurezza del proprio vaccino il prossimo mese negli Stati Uniti, Cina e Corea del Sud. Anche l'Europa ha annunciato che la sperimentazione del proprio vaccino potrà partire da Giugno, ma ciò non vuol dire che sarà disponibile in tempi brevi.

Gli esperti infatti osservano che ci vorrà tra un anno ed un anno e mezzo per averlo a disposizione. Nel frattempo però continua anche la corsa ai farmaci in grado di combattere Covid-19, l'infezione causata dal virus.