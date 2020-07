Coronavirus, lo studio italiano: 'i raggi UV del sole sono in grado di disattivarlo'

Dopo lo studio sui gruppi sanguigni ed il Coronavirus, è stata pubblicata un'altra ricerca, questa volta italiana, che parla del possibile effetto dei raggi ultravioletti sul Sars-CoV-2.

Il paper, firmato da medici ed astrofisici dell'Università degli Studi di Milano, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'Istituto Nazionale dei Tumori, sostiene che i raggi UV del sole potrebbero disattivare il nuovo Coronavirus.

“Questi risultati potrebbero spiegare le tendenze epidemiologiche di COVID-19 e sono importanti per lo sviluppo di nuovi metodi di sterilizzazione per contenere l'infezione SARS-CoV-2” affermano gli autori nel pre-print pubblicato su medRxiv, dove spiegano di aver valutato l'effetto dei raggi UV di tipo C, che non arrivano sulla Terra in quanto filtrati dall'atmosfera, su varie concentrazioni di Sars-CoV-2. Sulla base di tali deduzioni, sono stati in grado di dimostrare che anche una piccola quantità di raggi UvC potrebbe disattivare nel giro di pochi secondi la carica virale del Coronavirus, ma non è tutto perchè risultati analoghi sono emersi anche quando i ricercatori hanno condotto dei test con i raggi UvA ed UvB, che come noto arrivano sulla terra.

Mario Clerici, il direttore scientifico della fondazione Don Gnocchi, parlando con il Corriere della Sera però ha frenato su quest'ultimo aspetto ed ha spiegato che "questi dati li stiamo sistemando, e non sono ancora disponibili per la comunità scientifica".

“Nell’esperimento sono state posizionate sotto le lampade a raggi Uv di tipo C, gocce di liquido di diverse dimensioni (droplet) contenenti Sars-CoV-2, per simulare ciò che può essere emesso parlando o con uno starnuto. In tutti e tre i test la carica virale è stata inattivata in pochi secondi al 99,9% da una piccola quantità di raggi UvC: ne bastano 2 millijoule per centimetro quadrato" ha concluso.