Coronavirus: superati i 2.000 morti, 75mila casi confermati

Nuovo aggiornamento sul Coronavirus COVID-19. Nella notte sono infatti stati superati i 2.000 morti a livello mondiale, 2.012 per la precisione, di cui 1.921 solo nella provincia di Hubei, in Cina, dove si è sviluppato il focolaio. Aumentano al contempo anche i guariti, che sono 14.750.

Complessivamente, i casi confermati hanno superato i 75.000 mila, e secondo quanto indicato nella mappa che mostra la diffusione del Coronavirus attualmente sono 75.199 gli infetti in tutto il mondo. Anche qui, la maggior parte delle infezioni è riportata in Cina (74.186), seguita da Singapore (81) ed il Giappone (74).

Le autorità sanitarie cinesi hanno riferito che solo nella giornata di oggi sono stati registrati 11.977 casi gravi, e complessivamente sono stati monitorati 574.418 pazienti a stretto contatto con quelli che hanno contratto il virus. Di questi, sono ancora sotto osservazione 135.881 persone.

In Italia fortunatamente non si è registrata alcuna nuova infezione e le persone ricoverate allo Spallanzani sono tre: la coppia di cinesi ed il giovane ricercatore italiano. Nel frattempo è partito dopo 14 giorni di quarantena lo sbarco dei passeggeri sani a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera ferma in Giappone che ha registrato oltre 500 contagii. Le autorità riferiscono che l'operazione potrebbe durare fino a tre giorni per essere completata.