Coronavirus, TIM: Giga illimitati e accesso gratuito a TIMVISION per tutta Italia

TIM ha deciso di estendere l'iniziativa inizialmente prevista per le cosiddette "zone rosse" a tutta Italia. Questo significa "Giga senza alcun tetto sul telefonino, chiamate illimitate per il fisso, accesso gratuito a Tim Vision dalla rete fissa, e 100 giga al mese per i telefonini mobili delle imprese".

In particolare, stando a quanto riportato da Il Gazzettino di Parma, Michele Gamberini, Chief Technology and Information Officer di TIM, ha dichiarato ai microfoni dell'ANSA: "La decisione è presa ed estenderemo l'iniziativa a tutta Italia ai clienti consumer, cioè a famiglie e studenti".

Per quanto riguarda invece i problemi odierni, Gamberini ha affermato: "Stiamo registrando un incremento importante del traffico: sulla rete fissa sale del 100%, un vero e proprio raddoppio rispetto alla situazione pre-crisi. Sulla rete mobile l’incremento è più contenuto, attorno al 20%, anche se si registra un importante aumento del traffico voce, che non contribuisce ai volumi ma ha importanza nella relazioni personali. La rete non ha problemi".

Insomma, TIM ha deciso di venire incontro alle esigenze degli italiani in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo in questi giorni. Vi ricordiamo che anche diverse altre aziende stanno offrendo gratuitamente i propri servizi, come potete leggere nel nostro approfondimento dedicato (che stiamo mantenendo continuamente aggiornato).