Coronavirus: da TIM, Vodafone, Wind Tre ed Eolo internet gratis nelle zone rosse

All'appello lanciato dal ministro Paola Pisano hanno immediatamente risposto presente gli operatori telefonici. L'esponente del Governo Conte infatti aveva chiesto ai big della telefonia italiana solidarietà nei confronti degli abitanti della zona rossa colpita dal Coronavirus, che da più di una settimana sono in quarantena.

TIM, Vodafone e Wind Tre dal loro canto hanno proposto gigabyte illimitati per un mese, una scelta non casuale attraverso cui mirano ad incentivare l'utilizzo dello smart working per tutti i dipendenti.

Nello specifico, Wind ha aggiunto 100 gigabyte per un mese a quelli presenti nella promozione, Vodafone invece ha preferito non inserire alcuna soglia ed ha semplicemente offerto la navigazione gratuita illimitata per 30 giorni. TIM, invece, ha deciso di regalare 500 gigabyte a tutti, da utilizzare entro un mese dall'attivazione.

Eolo ha sospeso qualsiasi tipo di canone per gli abbonati delle zone rosse.

In lista però si sono aggiunti anche altri marchi del comparto tecnologico. Microsoft, Cisco e Connexia si sono impegnate ad offrire soluzioni IT per lo smart working. Il Gruppo Gedi invece ha deciso di regalare abbonamenti alle proprie riviste. Per gli studenti, invece IBM, WeSchool e Mondadori hanno dato accesso alle proprie piattaforme di studio.

Anche Amazon, che ieri ha annunciato i primi due casi di positività nella sede di Milano, ha offerto abbonamenti a Prime Video gratuiti.