Coronavirus, tre casi in Lombardia: grave un manager italiano

Aumentano i casi di Coronavirus in Italia. Un manager di 38 anni è infatti ricoverato in terapia intensiva presso l'ospedale di Codogno, nel Lodigiano, per aver contratto il nuovo COVID-19, e le condizioni sono ritenute "molto gravi" dai medici.

Contagiati anche la moglie incinta ed un amico, ma sono in corso verifiche anche su altre persone.

Il paziente, secondo quanto riferito dalla stampa nazionale, si è presentato giovedì al Pronto Soccorso con i classici sintomi di un'insufficienza respiratoria. I medici hanno immediatamente fatto scattare i controlli ed i tamponi che hanno confermato l'infezione dal Coronavirus di Wuhan.

Presso lo stesso ospedale è ricoverata anche la moglie ed un amico, ma ci sarebbero sotto indagine almeno un altro centinaio di persone, che sono state contattate per i classici tamponi ed esami di rito. Il numero però potrebbe aumentare ulteriormente dal momento che il 38enne ha avuto un'attività sociale molto ampia. Verifiche in corso anche sui medici ed infermieri dell'ospedale, che l'hanno soccorso nella notte.

A preoccupare è l'incubazione: l'uomo è stato a cena con un amico di ritorno dalla Cina ad inizio febbraio e secondo quanto riferito dall'assessore Gallera, tra la cena e la comparsa dei sintomi sarebbero passati tra 16 ed 18 giorni. Anche la persona che è stata in Cina è stata rintracciata ed ora è sotto osservazione all'ospedale Sacco di Milano.

Il popolare immunologo Roberto Burioni, ha commentato la notizia sul proprio account Facebook inviando un invito alle autorità: "le ultime notizie mi portano a ripetere per l’ennesima volta l’unica cosa importante. Chi torna dalla Cina deve stare in quarantena. Senza eccezioni. Spero che i politici lo capiscano perché le conseguenze di un errore sarebbero irreparabili".

Qualche giorno fa il Coronavirus ha superato quota 2mila morti a livello mondiale, e come sempre vi rimandiamo alla mappa aggiornata in tempo reale per tutti i numeri.