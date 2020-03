Coronavirus, l'UE ha chiesto a Netflix e YouTube di limitare la banda e bloccare l'HD

L'impatto della quarantena collettiva da Coronavirus sta avendo un impatto importante anche sulle connessioni ad internet a livello europeo. Secondo quanto riferito dal Financial Times. l'Unione Europea avrebbe invitato i servizi di streaming come Netflix e YouTube a limitare la banda al fine di prevenire il crash delle reti a banda larga.

La richiesta sarebbe stata avanzata da Thierry Breton, uno dei commissari europei responsabili della politica digitale, il quale mercoledì sera ha dichiarato che le piattaforme di streaming e le società di telecomunicazioni hanno una "responsabilità congiunta nel prendere provvedimenti al fine di garantire il buon funzionamento di internet" durante questa difficile crisi.

L'UE, inoltre, avrebbe invitato anche le piattaforme a considerare la possibilità di offrire la visione dei contenuti solo in SD, anzichè in HD o peggio in 4K. In questo modo si dovrebbe assistere ad un calo importante della banda utilizzata, con conseguente miglioramento collettivo delle prestazioni.

Il timore più diffuso è che le connessioni domestiche a banda larga, che sono progettate per fare fronte solo alle ondate notturne di traffico, e potrebbero non essere in grado di gestire le lunghe giornate che vedono gli adulti impegnati in videoconferenze per motivi di lavoro o ragazzi che lezioni online.

Vodafone qualche ora fa ha annunciato un aumento del traffico del 50% a causa delle connessioni simultanee.