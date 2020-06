Coronavirus, l'UE riapre le frontiere a 15 paesi: esclusi Stati Uniti, Russia e Brasile

Come ampiamente previsto, l'Unione Europea ha dato il via libera ai viaggi, ma con delle condizionalità importanti. Ad esempio le frontiere per la Cina saranno riaperte solo in caso di reciprocità, mentre dalla lista restano esclusi Stati Uniti, Russia e Brasile.

Le nuove misure saranno in vigore dalla mezzanotte di domani, 1 Luglio, e sono state approvate dai Governi dei 27 paesi del'Unione Europea analizzando la situazione epidemiologica delle varie nazioni. Di conseguenza, è stato stilato un evento dei territori considerati abbastanza sicuri da permettere ai cittadini di venire in Europa. L'AGI riferisce che l'Italia avrebbe votato a favore, mentre Svezia e Polonia si sarebbero astenute.

La lista dei paesi i cui cittadini sono ammessi nell'Unione Europea ed Area Schengen comprende Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Tailandia, Tunisia e Uruguay, mentre la Cina è presente ad una condizione: Pechino deve accettare gli europei, altrimenti le frontiere resteranno chiuse anche per loro.

L'esclusione degli Stati Uniti è stata presa a causa della situazione in cui versa il Continente a Stelle e Strisce, che è il più colpito dal Coronavirus con 125mila morti e quasi 2,6 milioni di casi. Esclusi anche Brasile, Russia, India, Turchia ed Israele, mentre il Regno Unito non è in nessuna lista in quanto non interessato dalle restrizioni decise a marzo.

