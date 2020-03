Coronavirus, Unieuro chiude tutti i negozi e rafforza lo store online

Dopo la chiusura di Mediaworld, anche Unieuro ha deciso di chiudere tutti i punti vendita sparsi sul territorio nazionale. La catena di distribuzione l'ha annunciato in una nota in cui spiega che la decisione è stata presa per "contribuire a ridurre al massimo il rischio di contagio".

Nell'annuncio, i gestori della catena di negozi sottolineano che "sono questi i giorni in cui la tecnologia ci aiuta a trascorrere meglio questo doveroso isolamento e a rimanere comunque connessi con tutto il mondo: condividendo affetti, lavoro, sorrisi e tutte le nostre preoccupazioni".

Al contempo, nell'annunciare che il negozio online disponibile sul sito web resterà aperto, Unieuro ha anche precisato che è stato rafforzato il canale online, su cui viene proposta la consegna gratuita a domicilio su tutti gli ordini con importo totale superiore ai 49 Euro.

"Viviamo con grande senso di responsabilità questo evento così grave, ma con la certezza che presto tutti torneremo alla nostra vita normale" è la speranza di Unieuro, ed in generale di tutti gli italiani che in questi giorni sono costretti a restare a casa.

Ricordiamo che il Governo ha dato il via al progetto Solidarietà Digitale che permette a varie società di regalare servizi agli utenti. Se vi annoiate di stare a casa ed intendete trascorrere un weekend diverso, sono disponibili anche i tour virtuali di vari musei.