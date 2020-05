Coronavirus, il vaccino italiano sembra funzionare: anticorpi bloccano il virus nei topi

Nel giorno dell'inizio della fase 2, arriva una buona notizia dal fronte della sperimentazione dei vaccini per il Coronavirus. E' innegabile infatti che l'unico modo per buttarci alle spalle l'emergenza sanitaria è rappresentato dal vaccino per il Covid-19, su cui stanno lavorando tantissimi ricercatori anche in Italia.

L'amministratore delegato di Takis, Luigi Aurisicchio, ha annunciato che gli anticorpi generati dal vaccino progettato dall'azienda da lui diretta sembrano funzionare ed hanno dato degli ottimi riscontri sui topi. I test sono stati eseguiti presso il laboratorio di virologia dell'Istituto Spallanzani di Roma, e rappresentano un passo in avanti significativo nella ricerca di un siero in grado di bloccare la malattia.

Come osservato da molti, si tratta del livello più avanzato raggiunto fin'ora per un candidato vaccino nato in Italia, ma la notizia non deve trarre in inganno in quanto la disponibilità per i pazienti non sarà comunque immediata. Le sperimentazioni sugli umani infatti restano previste per dopo l'estate, il che vuol dire che i tempi non saranno comunque brevi.

Più avanzati invece i test effettuati con il vaccino di Oxford, che potrebbe arrivare già a settembre. E' in programma oggi la raccolta fondi da 7,5 miliardi di Euro dell'Unione Europea sponsorizzata anche dal nostro paese, oltre che da Germania e Francia.