Coronavirus, il vaccino di Oxford potrebbe arrivare a Settembre: positivi i primi test

Il vaccino per il Coronavirus su cui sta lavorando lo Jenner Institute della Oxford University potrebbe essere disponibile già entro il mese di Settembre. Secondo quanto svelato dai ricercatori, infatti, i primi test effettuati sulle scimmie avrebbero prodotto risultati incoraggianti ed entro maggio potrebbe partire la sperimentazione sull'uomo.

Il siero è frutto della collaborazione tra l'Università e l'azienda Advent-Irbm di Pomezia, che il prossimo mese intende effettuare test clinici su 6mila persone.

il New York Times quest'oggi dà ampio spazio alla questione ed afferma che il vaccino è stato testato in un laboratorio di Montana lo scorso mese su sei scimmie esposte ad alte dosi del virus, che però sono rimaste perfettamente in salute nei 28 giorni successivi all'iniezione. Il gruppo di controllo, comprensivo delle scimmie rimaste senza vaccino, invece, si sono ammalate ed hanno contratto il Sars-CoV-2.

I ricercatori hanno al contempo fatto sapere di aver raggiunto un accordo con la multinazionale AstraZeneca per accelerare ulteriormente lo sviluppo, la produzione e la distribuzione del vaccino a livello mondiale. Le parti hanno scelto di adottare un modello no profit per tutta la durata della pandemia.

Bill Gates si è detto pronto a finanziare di tasca sua il vaccino per renderlo disponibile a livello mondiale nel minor tempo possibile.