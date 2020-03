Il Coronavirus è diventato virale su Pornhub ed xHamster: è boom di video

Il Coronavirus è l'argomento del momento non solo in Italia, ma in quasi tutte le nazioni. Secondo quanto riferito da Vice, però, sarebbe diventato estremamente popolare anche sulle piattaforme d'intrattenimento per adulti, come Pornhub e xHamster, dove negli ultimi giorni è stato registrato un aumento sostanziale dei video a tema.

Su Pornhub, inserendo la query "Coronavirus", appaiono circa 112 contenuti pornografici che vedono gli attori nei panni di malati in quarantena o infetti dal Covid-19. Su xHamster, che ha regalato abbonamenti gratis per le zone rosse, i video sono solo quatto ed uno di questi è stato caricato addirittura prima dello scoppio dell'epidemia.

Del tema ha discusso proprio Alex Hawkins, il portavoce di xHamster secondo cui "le persone sono attratte dai filmati pornografici a tema COVID-19 nello stesso modo in cui lo sono con i film horror".

E' indubbio che in un periodo non certo facile, come quello che stanno attraversando tutte le nazioni, Italia in testa, le persone che sono costrette a restare a casa per vari motivi (o a scopo precauzionale o per motivi clinici), sono alla ricerca di vari modi per rallegrare le proprie giornate, ed al contempo di mettere da parte la paura.

Il termometro fornito da Pornhub ed xHamster è quanto mai indicativo di questo trend.