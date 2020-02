Coronavirus, Walter Ricciardi dell'OMS: 'Casi accertati in Italia sono 190, non 450'

Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell'OMS nonchè consigliere del ministro Speranza per l'emergenza Coronavirus, questa mattina ha parlato a SkyTg24 dei dati diffusi sugli organi di stampa, ed ha voluto fare chiarezza sulla situazione relativa al contagio del Covid-19 nel nostro paese.

Ricciardi, che era stato intervistato anche dal Corriere della Sera, ha spiegato che ad oggi i casi accertati, ovvero verificati dall'Istituto Superiore di Sanità, sono circa 190 e non 450. Questi ultimi, infatti, sono i numeri diffusi dalle Regioni, che si riferiscono solo ai primi tamponi effettuati dalle ASL locali ma che, come previsto dalla procedura del Ministero e l'ISS, sono soggetti alle contro verifiche degli esperti di Roma.

Sempre ai microfoni del canale d'informazione, Ricciardi ha anche confermato che il focolaio è uno solo e non due, come ipotizzato in precedenza, in quanto è stato trovato il collegamento.

L'esperto dell'OMS ha anche osservato che "se verranno applicate tutte le misure indicate nelle ordinanze, si andrà verso una fase di contenimento del virus. Io da tecnico ho sperimentato quattro epidemie, altri miei colleghi nove. E tutte hanno avuto le stesse caratteristiche. Se gli interventi funzionano vengono circoscritte per evitare che diventino pandemie, ma lo capiremo solo la prossima settimana a che punto siamo. Io sono ottimista, e ci riusciremo".

Il Presidente Conte nel frattempo è arrivato presso la sede della Protezione Civile, ed è probabile che venga scelto un nuovo approccio per rendere i dati più facili da interpretare ed evitare allarmismi tra la popolazione.

L'OMS nel frattempo ha confermato che il Coronavirus sta rallentando in Cina, mentre è stato segnalato un aumento dei contagi in Europa.