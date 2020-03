Coronavirus, su Whatsapp i falsi buoni spesa: attenzione al messaggio!

La pandemia di Coronavirus si è trasformata in terreno fertile per truffatori ed hacker, che stanno approfittando delle paure delle persone per rubare dati sensibili o infettare i dispositivi. Come osservato dalla Polizia di Stato, nelle ultime ore starebbe circolando su Whatsapp un messaggio in cui si promettono buoni spesa da 200 Euro.

Nella catena infatti si parla di coupon da spendere nei supermercati del nostro paese, tra cui Carrefour, Lidl, Penny Market e Coop.

Ovviamente si tratta di una truffa, come confermato anche dalla Polizia Postale sul proprio account ufficiale Twitter. Cliccando sul link contenuto nel messaggio invece si rischia di fornire i dati sensibili ai malviventi.

Nel messaggio si legge che "la crisi italiana porta a tutti i cittadini buoni regalo alimentari per un valore di 200 euro", condito da un messaggio-questionario che, come avvertito dalla Polizia, fa finire i dati nelle mani di malviventi informatici. Proprio per tale ragione, gli utenti vengono invitati a segnalare le eventuali truffe attraverso il Commissariato di Polizia Online nella sezione "segnala online". In questo modo la Polizia procederà con la verifica dei fatti.

Qualche settimana la stessa Polizia aveva fornito una serie di consigli per difendersi da truffe e malware e tenere al sicuro email ed indirizzi PEC.