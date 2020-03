Coronavirus, Wind Tre regala 100 Gigabyte di internet per sette giorni

Anche Wind Tre ha deciso di partecipare al progetto di Solidarietà Digitale del Governo. L'operatore telefonico ha annunciato che permetterà agli utenti di ottenere un'elevata quantità di gigabyte a tutti i propri utenti.

L'operatore telefonico ha osservato che dalla seconda metà di marzo saranno progressivamente disponibili per tutti i clienti mobile voce ricaricabili ben 100 gigabyte di internet gratuiti da utilizzare per sette giorni. Ovviamente tali gigabyte si aggiungeranno a quelli previsti dalla propria promozione, che non saranno consumati durante la settimana.

Gli utenti interessati saranno avvisati direttamente via SMS: non sarà chiesta alcuna procedura specifica per attivarli. Wind Tre ha semplicemente specificato che sarà disponibile a partire dalla seconda metà del mese, senza indicare la data esatta d'inizio.

Nella giornata di ieri abbiamo riportato che anche TIM ha deciso di regalare gigabyte illimitati ed accesso gratuito a TIMVision, per consentire agli utenti di fronteggiare questo difficile momento di quarantena in maniera più serena possibile. Iliad dal canto suo ha regalato 10 gigabyte di traffico e chiamate illimitate negli USA e Canada a tutti coloro che hanno sottoscritto l'offerta Iliad Voce che include solo 40 megabyte di dati.

Dallo scorso mese sono disponibili anche i nuovi tagli di ricarica da 6 ed 11 Euro in tutte le tabaccherie ed i punti vendita Lottomatica.