Coronavirus, Xiaomi chiude gli Mi Store in Italia ed annulla l'Mi Fan Festival

Xiaomi ha da poco comunicato che a seguito delle disposizioni dell'ultimo decreto del Governo recante le misure in maniera di contagio da Covid-19, ha provveduto alla chiusura temporanea di tutti gli Mi Store sparsi sul territorio, ed in accordo con Mi Store Italia ha annullato l'Mi Fan Fest in programma il 6 Aprile.

“Vogliamo continuare a offrire il nostro sostegno al territorio italiano, rispettando le direttive per il contenimento del coronavirus e quindi ci è sembrato giusto fare tutto ciò che è in nostro potere nel rispetto e nella tutela della salute dei nostri utenti e di tutti i nostri collaboratori” ha affermato Leonardo Liu, General Manager Xiaomi Italia.

L'Mi Fan Fest 2020 si sarebbe dovuto tenere il 6 Marzo ed avrebbe dovuto celebrare il decimo anniversario della fondazione, attirando centinaia di persone.

“Nonostante il Mi Fan Festival rappresenti un momento fondamentale per il nostro brand, abbiamo deciso di agire con senso di responsabilità, annullando l’evento insieme a tutte le altre manifestazioni fisiche in programma per le prossime settimane, ma stiamo lavorando a nuove idee per stupire comunque i nostri fan in quella occasione” ha aggiunto Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia.

Questa mattina anche Apple ha annunciato la chiusura di tutti gli Apple Store sul territorio italiano. Xiaomi è stata da subito vicina alla popolazione italiana, donando una grande quantità di mascherine alla Protezione Civile.