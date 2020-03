Coronavirus, su YouTube la mega diretta streaming da 18 ore "L'Italia Chiamò"

E' partita questa mattina alle 6, e finirà alle 24:00 di oggi, venerdì 13 marzo, la mega maratona "L'Italia Chiamò" già definita da molti la più grande diretta streaming di tutti i tempi. Si tratta di un'iniziativa che vuole raccontare come reagisce l'Italia alla pandemia di Coronavirus.

Durante le 18 ore saranno raccontate le storie dei docenti che stanno continuando a fare lezioni ai propri studenti attraverso gli strumenti di e-learning, ma anche dei molti dipendenti d'azienda che sono alle prese con lo smart working.

Alla diretta prenderanno parte anche via Skype vari protagonisti, come Manuel Agnelli, alberto Angela, Luca Barbarossa, Massimo Bottura, Brunori Sas, Ilaria Capua, Pierfrancesco Favino, Fiorello, Claudia Gerini, Irene Grandi, Carlo Lucarelli, i Negramaro e tanti altri.

Ovviamente sarà possibile partecipare anche tramite Whatsapp, attraverso l'apposito numero, o via mail.

La mega maratona servirà anche per raccogliere dei fondi che saranno destinati alla Protezione Civile. Tutti i dettagli dell'iniziativa sono disponibili sul sito web ufficiale.

Nella descrizione si legge che "è in momenti come questi che si misura il valore di una comunità. La capacità di stare assieme agli altri, pur restando dentro casa, di sostenersi, di riscoprire – grazie ad Internet – la gentilezza come cifra del nostro vivere sociale".

Questa iniziativa si aggiunge alle numerose dirette organizzate dai VIP su Instagram.