Coronavirus, YouTube rimuoverà i video che lo collegano al 5G

Nella giornata di ieri abbiamo parlato dell'ultima trovata dei complottisti che legano il Coronavirus al 5G, ovviamente senza alcun fondamento o evidenza scientifica. YouTube ha deciso di scendere in campo ed ha annunciato che eliminerà i filmati legati a questa teoria, allo scopo di frenare la diffusione di fake news.

La piattaforma di condivisione video, nello specifico, ha affermato che ne ridurrà la visibilità dalle raccomandazioni per gli utenti, e procederà con la rimozione in caso di violazione esplicita delle linee guida.

Per YouTube non si tratta di una prima assoluta, in quanto in passato ha adottato la stessa misura anche per altre teorie complottiste: "abbiamo adottato delle politiche che vietano i video che promuovono metodi non verificati dal punto di vista medico per prevenire il Coronavirus" ha affermato un portavoce, riferendosi a quanto avvenuto anche nell'immediato passato nei confronti di altri video che potrebbero arrecare danni alla salute delle persone.

Dall'inizio della pandemia sono tante le teorie che hanno iniziato a circolare sul web. A fine gennaio alcuni consigliavano di bere candeggina per combattere il Coronavirus, ma senza dubbio la più popolare è quella secondo cui il Sars-COV2 sarebbe stato creato in laboratorio, sebbene le evidenze scientifiche abbiano più volte dimostrato che si tratta di un virus completamente naturale.