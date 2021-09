I corpi degli animali stanno 'cambiano forma' per sopravvivere al cambiamento climatico?

Il cambiamento climatico non sta lasciando tregua a questo pianeta: uragani, cupole di calore e siccità continuano ad essere sempre più impattanti. Anche gli animali, come gli umani, stanno cercando di affrontare il cambiamento climatico in vari modi: alcuni si spostano in zone più fredde, altri cambiano le loro abitudini e altri... si evolvono.

In un nuovo studio pubblicato su The Conversation Sara Ryding e Matthew Symonds, rispettivamente dottoranda e professore associato della Deakin University, hanno esaminato proprio questi cambiamenti nel corpo degli animali. Le creature a sangue caldo utilizzano i loro becchi, le orecchie, le code e altre "appendici" per combattere il caldo.

Ad esempio gli elefanti africani dirigono il sangue caldo nelle loro grandi orecchie, che poi agitano per disperdere il calore. Gli uccelli, invece, deviano il sangue nel becco quando è troppo caldo. Già nel 1870, lo zoologo americano Joel Allen notò che nei climi più freddi, gli animali a sangue caldo avevano appendici più piccole, mentre nei climi caldi era l'opposto.

Questa osservazione divenne nota come Regola di Alllen e vale per mammiferi e uccelli. Come cambiano, quindi, gli animali con il cambiamento climatico? Gli esperti hanno cercato di capire proprio questo. La dimensione del becco di alcuni pappagalli australiani è aumentata tra il 4 e il 10% dal 1871. Nel Cinereus toporagno la lunghezza della coda e delle zampe è aumentata in modo significativo dal 1950 e nel pipistrello a foglia tonda di Lamotte la dimensione delle ali è aumentata dell'1,64% sempre dal 1950.

Naturalmente servono più studi per affermare qualcosa del genere e, ovviamente, non tutti questi cambiamenti potrebbero essere una risposta diretta al cambiamento climatico. La dimensione media del becco dei fringuelli di Darwin è cambiata nel tempo in risposta alla dimensione dei semi, che a loro volta sono influenzati dalle precipitazioni.

Si tratta di una ricerca che mostra gli effetti diretti del cambiamento climatico sugli animali; molto importante per cercare di proteggere queste specie e per capire cosa potremmo aspettarci in futuro.