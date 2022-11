Nel nostro corpo esistono delle cellule 'zombie', ma non sono così cattive dopo tutto

Secondo quanto riporta il National Institute on Aging, all'interno del nostro corpo possono essere trovate quelle che vengono chiamate non ufficialmente "cellule zombie", che contribuiscono alle malattie legate all'età ma aiutano a guarire i tessuti danneggiati. Nonostante il loro nome, quindi, la loro presenza fornisce dei vantaggi.

Conosciute scientificamente come cellule "senescenti", queste smettono di moltiplicarsi a causa di danni o stress ma non muoiono, e rilasciano una serie di molecole che richiamano le cellule immunitarie e innescano l'infiammazione. Il nostro corpo rimuove efficacemente questi "zombie", ma con l'avanzare dell'età diventa meno efficiente; quindi, quando le cellule si accumulano guidano l'infiammazione che contribuisce a malattie come il cancro, il morbo di Alzheimer e l'artrosi.

In un nuovo studio condotto sui topi, però, gli scienziati suggeriscono che le cellule senescenti si siano rivelate molto utili per riparare il tessuto polmonare grazie alle cellule staminali, così come riportato il 13 ottobre sulla rivista Science (a proposito, sapete che le staminali possono riparare anche il tessuto osseo?). Non si tratta di una scoperta recente, poiché le nostre conoscenze risalgono al 2014, ma di un'ulteriore conferma di come sia possibile bloccare gli effetti negativi delle cellule zombi senza interrompere quelli buoni.

Per trovare cellule senescenti nel polmone, i ricercatori hanno modificato geneticamente i topi per avere una proteina luminosa sul gene che codifica la proteina "p16", che è iperattiva in molte cellule senescenti. Ogni volta che una cellula attivava il gene, produceva anche proteine ​​fluorescenti e iniziava a brillare.

"Questo trattamento combinato è attualmente in più studi clinici e, in generale, gli scienziati sono stati alla ricerca di segni che i senolitici interrompono la guarigione", ha affermato Danny Roh, assistente professore di chirurgia presso la Boston University School of Medicine che non è stato coinvolto nello studio.

Con questa tecnica, è possibile riparare "dove c'è abbastanza infiammazione ma non troppo dove stai effettivamente iniziando a vedere effetti negativi", ha dichiarato infine Sundeep Khosla, il leader del Laboratorio di biologia ossea e osteoporosi della Mayo Clinic.