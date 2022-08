Il corpo mummificato meglio conservato al mondo si trova in Cina ed è incredibile

Se pensate che il corpo mummificato meglio conservato al mondo sia in Egitto dovete ricredervi, poiché si trova attualmente in Cina ed è davvero qualcosa di incredibile. La scoperta è stata effettuata nel 1971 mentre dei lavoratori stavano scavando un rifugio antiaereo vicino a Changsha, capoluogo dell'Hunan, una provincia cinese.

Improvvisamente, nascoste dalla terra, c'erano tre tombe della dinastia Han: quella del marchese di Dai, suo figlio e sua moglie Xin Zhui, nota anche come Lady Dai. Il marchese e il figlio erano di scarso interesse per i ricercatori a causa dei loro corpi non ben conservati, ma a sorprendere oltre ogni logica è stato il corpo di Xin Zhui, conservato alla perfezione.

La donna aveva ancora i capelli in testa, le sopracciglia e le ciglia. Inoltre, la sua pelle era morbida, il suo corpo era flessibile e nelle vene poteva ancora essere trovato del sangue! Tutto questo nonostante Lady Dai sia morta nel 163 a.C., più di 2.000 anni fa. Il corpo di Zhui era così ben conservato che i ricercatori sono stati in grado di condurre perfino un'autopsia su di lei.

La nobildonna aveva colesterolo alto, diabete, pressione alta e un'infezione parassitaria; tutte condizioni che hanno portato alla sua morte all'età di 50 anni (ecco i problemi comuni dei nostri antenati). A questo punto una domanda sorge spontanea: come ha fatto il suo corpo a resistere così bene alla influenze del tempo? Oltre alla posizione della sua tomba in un'area in cui la temperatura era abbastanza fresca da evitare la decomposizione, la bara di Lady Dai era anche ermetica.

Ciò ha creato una barriera che ha impedito a batteri, acqua, ossigeno o qualsiasi altra cosa di entrare nel suo luogo di eterno riposo. Nonostante ciò, gli esperti non si spiegano come abbia fatto il corpo di Xin Zhui a rimanere in condizioni quasi perfette per migliaia di anni, tenendo conto del fatto che la tecnica che è stata usata per preservarla è un mistero... come questa scoperta di una mummia con una tecnica di conservazione mai vista.