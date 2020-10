Il corpo umano non segue l'andamento di quattro stagioni, ma di due

Fin da piccolissimi a scuola ci insegnano che esistono quattro stagioni: inverno, primavera, estate e autunno. Tuttavia, secondo i ricercatori della Stanford School of Medicine, il nostro corpo potrebbe non "vederla" in questo modo.

"Ci viene insegnato che le quattro stagioni sono suddivise in parti più o meno uguali durante tutto l'anno, e ho pensato, 'Bene, chi lo dice?'" afferma Michael Snyder, uno dei principali autori dello studio. "Non sembrava probabile che la biologia umana aderisse a quelle regole. Così abbiamo condotto uno studio guidato dalle composizioni molecolari delle persone".

Secondo quattro anni di studi e più di 100 partecipanti, il corpo umano sperimenta modelli di cambiamento prevedibili, ma non sembra seguire i segnali tradizionali della natura. Snyder e il suo team hanno assistito a due periodi di tempo cruciali: tarda primavera-inizio estate e tardo autunno-inizio inverno; periodi di transizione chiave in cui si è notato un cambiamento del corpo umano.

Circa quattro volte l'anno, i partecipanti dello studio hanno fornito campioni di sangue, che gli scienziati hanno successivamente analizzato per ottenere informazioni molecolari su immunità, infiammazione, salute cardiovascolare, metabolismo, microbioma e molto altro. Gli scienziati, inoltre, hanno anche monitorato l'esercizio e le abitudini alimentari di tutti i partecipanti.

I dati hanno mostrato che il periodo della tarda primavera ha coinciso con un aumento dei biomarcatori infiammatori noti per svolgere un ruolo nelle allergie, nonché un picco nelle molecole coinvolte nell'artrite reumatoide e nell'osteoartrite. Gli esperti anche visto che una forma di emoglobina chiamata HbAc1, una proteina che segnala il rischio di diabete di tipo 2, ha raggiunto il picco durante questo periodo, e che anche il gene PER1, noto per essere altamente coinvolto nella regolazione del ciclo sonno-veglia, era al suo massimo.

A volte il motivo per l'aumento di questi biomarcatori è ovvio: a causa dell'elevato numero di pollini nell'aria. Altre volte, però, il motivo dell'aumento è meno certo. Snyder e il suo team sospettano che i livelli di HbA1c siano alti nella tarda primavera a causa delle abbuffate che accompagnano le vacanze. Molti di questi risultati ci permetteranno, in futuro, di indagare su tante altre cose.

Ad esempio, i risultati potrebbero anche aiutarci per una migliore progettazione di sperimentazioni sui farmaci.