Il corpo umano può trasformarsi in una batteria vivente?

Per quanto riguarda i dispositivi tecnologici indossabili l’ansia da autonomia potrebbe aver trovato una soluzione. Un team di ricercatori, composto da scienziati provenienti dalla Cina e dall'Università del Colorado Boulder, ha progettato un dispositivo in grado di trasformare il corpo umano in una “batteria vivente”.

Il nuovo gadget è definito come generatore termoelettrico (TEG), e trasforma direttamente il calore corporeo in energia; la tecnologia si basa sulla differenza di temperatura tra il corpo umano e l’ambiente circostante, producendo un voltaggio sufficiente ad alimentare device elettronici come smartwatch e pacemaker.

I risultati pubblicati sulla rivista “Science Advances”, evidenziano come i ricercatori hanno lavorato per unire “l’utile al dilettevole”, producendo non solo una fonte energetica totalmente “green”, ma anche estremamente flessibile per quanto riguarda l’indossabilità e i possibili utilizzi.



Infatti il dispositivo è stato realizzato partendo da una base deformabile, fatta di poliammina, materiale caratterizzato da estreme proprietà elastiche e auto-riparanti che ne permettono l’implementazione in una estrema varietà di form-factor, come ad esempio, a forma di anello (esemplare testato dagli stessi ricercatori).



Tuttavia questi dispositivi possono generare un volt di elettricità per centimetro quadrato di pelle, risultato inferiore rispetto alla maggior parte delle batterie (tradizionali) presenti sul mercato, che di contro hanno un indotto ambientale tutt’altro che eco-sostenibile.



I dispositivi high-tech, al contrario, possono essere immersi in una speciale soluzione liquida che separa le componenti elettroniche e dissolve la base di poliammina, rendendoli riutilizzabili e quindi eco-friendly.



Il parallelismo con Matrix sorge spontaneo, ci trasformeremo in batterie?



In calce si riporta un'immagina esemplificativa (Fonte: yan sun/University of Colorado Boulder)