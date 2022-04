Corposo aggiornamento per la Docking Station di Steam Deck prima del lancio

Novità in vista per i fortunati utenti che sono riusciti ad accaparrarsi una Steam Deck. Dopo il lancio della console handheld di Valve, infatti, ancora sul mercato non v'è traccia della tanto chiacchierata Docking Station ufficiale.

Questo accessorio, che approderà sul mercato ormai a distanza di quasi un anno dalla presentazione di Steam Deck, non ha ancora una data ufficiale eppure la sua presenza sul sito ufficiale lascia ben sperare gli appassionati.

La novità, in questo senso, riguarda un cambio di programma in termini di specifiche tecniche. Infatti, nella pagina del prodotto, ora sono elencate tre porte USB-A 3.1 anziché una 3.1 e due 2.0. Inoltre, viene ora fatta chiara menzione alla connettività tramite Gigabit Ethernet invece della semplice dicitura "Ethernet" presente in precedenza, chiarendo un altro aspetto fondamentale per alcuni utenti.

Ricordiamo che allo stato attuale il colosso di Gabe Newell sta provando a onorare gli ordini presi un anno addietro a spron battuto, eppure non sono pochi i report di utenti ancora in attesa dell'agognata email nonostante le prenotazioni effettuate anche a distanza di una manciata di ore o di giorni dall'apertura dei preorder.

Fortunatamente, a detta di Valve, sembra che le spedizioni di Steam Deck stiano aumentando, indice che qualcosa in effetti si sta muovendo. Ricordiamo che se avete provveduto a prenotare per tempo la vostra console portatile, una volta ricevuta l'email da parte di Valve si avranno a disposizione 72 ore per completare l'ordine.