Corre l'inflazione nell'Eurozona, ma Bitcoin ed Ethereum sono ai massimi da 6 settimane

Continua a correre l’inflazione nell’Eurozona, egli ultimi dati hanno fatto sprofondare ai minimi di tre settimane il Dollaro. Lo stesso impatto però non si è registrato sul mercato delle criptovalute, dove Bitcoin ed Ethereum raggiungono i massimi delle ultime sei settimane.

Partendo dai dati macroeconomici dell’Eurozona, quest’oggi è arrivata la stangata: l’inflazione raggiunge il record dell’8,9%, guidata anche dalla locomativa d’Europa (la Germania) che si è letteralmente fermata a causa dei rincari legati all’energia ed ai timori su un possibile stop delle forniture dalla Russia.

Il mercato delle criptovalute però sorride, almeno temporaneamente: questa notte ha raggiunto quasi i 24.500 Dollari, mentre Ethereum fino a poche ore fa è stato scambiato quasi a 1.800 Dollari. In entrambi i casi si è trattato dei livelli più alti delle ultime settimane.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 23.512,31 Dollari, l’1,86% in più rispetto a 24 ore fa, mentre Ethereum è a 1.668,26 Dollari, in crescita dell’1,45% rispetto alla giornata di ieri.

Complessivamente, tutto il mercato crypto è in territorio positivo ed anche le principali altcoin del mercato hanno sono in verde: Cardano registra un +3,49%.

Dopo una settimana di conferme per il mercato crypto, insomma, oggi gli investitori possono sorridere alla luce di tale andamento.