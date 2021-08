Ritrovati corredi funebri indicanti la professione delle salme

La ricerca archeologica condotta dalla Facoltà di Archeologia dell'Università Adam Mickiewicz, ha scoperto due sepolture della cultura Wielbark, datate quasi 2000 anni fa e contenenti corredi funerari indicanti la professione delle salme.

Gli scavi, avvenuti vicino a Sarbia, in Polonia, hanno portato alla luce i due ritrovamenti archeologici, che contenevano entrambe, oggetti legati alla tessitura, come fusi e bobine utilizzati per la lavorazione di diversi tipi di tessuto e altri accessori tra cui diverse tipologie di perline, una fibbia in ferro e una raffigurazione di un volto umano su pietra.

I ricercatori hanno anche recuperato un frammento di una scatola posta vicino a una delle sepolture, per il quale il Professor Andrzej Michałowski, dell'Università Adam Mickiewicz, ha affermato: “I suoi amati strumenti di lavoro sono stati messi a riposare lì, vicino ai suoi resti. Un set di bobine professionali per la tessitura e due mandrini per la filatura”.

La cultura Wielbark nota anche come cultura di Willenberg, risale alla prima metà del primo secolo dopo Cristo e occupò l’area dell’odierna Pomerania orientale, attorno al fiume Vistola. Una caratteristica di questa cultura era quella di utilizzare sia tecniche di sepoltura che di cremazione, optando per l'una o l'altra in base al luogo, e probabilmente a "semplici" tradizioni famigliari.