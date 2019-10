Che correlazione c'è tra il prezzo dei bitcoin e gli avocado?

Nessuna, per essere chiari. Ma proprio zero. E la notizia potrebbe tranquillamente terminare qua. Ma è interessante notare come il cervello dei nostri cari simili, gli esseri umani, riesca a trovare collegamenti ovunque, anche dove una persona normodotata non penserebbe mai di andarli a cercare.

Ma cosa sono i bitcoin? Per tutti quelli di voi che avessero vissuto in una grotta fino ad oggi (che poi come state? vi piace la civiltà?) i bitcoin sono una moneta criptata, fatta di file e senza una consistenza fisica reale (per quanto il loro valore sia reale eccome, un singolo bitcoin nel momento in cui scrivo vale 8.397,29 euro). Che apparentemente non può fare a meno di attirare speculazioni continue da parte di esperti finanziari. E gli avocado? Non li avevate nelle grotte? Sono un frutto che ultimamente va di moda solo perchè non viene più usato il suo vero nome, Persea americana Mill, e a cui vengono attribuite più proprietà di quelle che qualsiasi farmaco può avere. In apparenza queste due entità non dovrebbero avere nessuna correlazione.

Eppure, la coraggiosissima analista di Bloomberg, Tracy Alloway, ha notato per prima la misteriosissima (insomma) tendenza, twittando un grafico che mostra una "sorprendente" somiglianza tra gli aumenti e le cadute di Bitcoin e i prezzi dell'avocado. Nobel per l'economia subito.

Chiariamoci: il legame Bitcoin/avocado è certamente un colpo di fortuna. Si tratta di una di quelle bizzarre coincidenze statistiche. Quando ci si può fidare? D'altronde nonostante questa sia un'affermazione tutto sommato innocua, millantare correlazioni senza rapporti causali può essere molto pericoloso, come nel caso dei vaccini. Per i più appassionati di voi di correlazioni strane, c'è un sito che le riunisce tutte, Spurious Correlations di cui vi abbiamo parlato in passato.