La Corrente del Golfo sta rallentando e questa non è una buona notizia

La Corrente del Golfo è importante perché porta acqua calda nell'Europa nord-occidentale e senza quest'ultima, come si potrebbe immaginare, l'Europa diventerebbe molto più fredda di quanto non lo sia oggi. Adesso c'è un problema: la Corrente sta rallentando e questa non è per niente una buona notizia.

Secondo un nuovo studio pubblicato su Nature Geoscience, dopo un'accelerazione negli anni '60 e una breve ripresa negli anni '90, la Corrente è nuovamente diminuita a partire dalla metà degli anni 2000. "Ci sono prove che l'AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) stia rallentando in risposta al riscaldamento globale antropogenico - come previsto dai modelli climatici - e che attualmente si trovi nel suo stato più debole da oltre 1.000 anni", scrive il team.

Gli addetti ai lavori hanno modellato uno scenario dove l'AMOC subisce un crollo dal 2030 al 2050. Il risultato? Le temperature in tutto il Regno Unito sono scese in media di 3,4° C. La "decaduta" di quest'ultima, inoltre, causerebbe un rapido innalzamento del livello del mare sulla costa orientale del Nord America, un impatto sui monsoni asiatici e creerebbe una riduzione delle scorte d'acqua alla foresta pluviale amazzonica.

Un altro studio recente ha scoperto però che l'AMOC potrebbe non essere così sensibile al riscaldamento delle temperature nell'Artico. "Il risultato importante è che la corrente sembra essere meno sensibile alla forzatura di acqua dolce di quanto si pensasse da tempo, sia secondo i dati che secondo il modello", ha affermato infine Feng He, scienziato associato presso il Center for Climatic Research di UW-Madison, a Forbes nel 2022.