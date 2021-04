La Corrente Ionica come nuova frontiera per la preparazione dei cibi

Tutti conosciamo il valore degli alimenti freschi quali fonte di vitamine, sali minerali, fibre, antiossidanti, ma sappiamo anche come siano facilmente deperibili e di come siano fragili le componenti nutritive che li rendono indispensabili. Cucinare, elaborare, conservare un alimento fresco spesso porta alla perdita di sostanze chimiche delicate.

Per questo motivo, alcuni ricercatori svizzeri, hanno sperimentato e migliorato una tecnica per la essiccazione dei cibi senza utilizzare calore dannoso per i legami chimici, ma utilizzando un processo ad alta efficenza energetica che sfrutta un' aria artificiale generata elettricamente, capace di dimezzare i tempi tradizionali di asciugatura giovando anche all'impatto energetico.

A differenza dei normali essiccatori ad aria calda, che hanno lunghi tempi di utilizzo oltre al difetto di denaturare alcune sostanze nutritive, questa nuova tecnologia utilizza un generatore di elettricità per creare un piccolo campo magnetico capace di attrarre elettroni dalle molecole d'aria attorno agli alimenti, che posti su di una rete metallica saranno soggetti ad un flusso di ioni costante capace di asciugare velocemente pur mantenendo intatte le proprietà nutritive.

Il team di ricercatori è riuscito anche ad ottimizzare questa tecnica, già all'avanguardia, riuscendo addirittura ad ottenere un risparmio di oltre l'85% di energia utilizzata a fronte di un dimezzamento dei tempi di essiccatura. Una nuovo procedimento quindi, che non solo ci aiuterà ad evitare perdite di componenti fondamentali dei nostri alimenti ma addirittura a combattere lo spreco energetico che in questi ultimi decenni continua ad affliggerci.