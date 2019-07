Trovato un corridoio di barriere coralline di quasi 500 chilometri nel Golfo del Messico

Nel Golfo del Messico, gli scienziati hanno scoperto cinque nuove barriere coralline che formano una sorta di "corridoio". Ad annunciare questa fantastica scoperta è stato un team di scienziati dell'Università di Veracruz e del National Institute of Technology del Messico.

Le cinque barriere coralline - Corazones, Pantepec South, Piedras Altas, Los Gallos e Camaronera - si uniscono ad una serie di altre barriere che formano il Reef Corridor of the Southwest Gulf of Mexico, che si estende per quasi 500 chilometri, afferma Leonardo Ortiz Lozano, un ricercatore dell'Università di Veracruz che ha fatto la scoperta insieme ad Ana Gutierrez del National Institute of Technology.

Questa formazione naturale offre un'incredibile produttività biologica per questa regione, ha detto Ortiz a Earther. Le scogliere offrono un habitat per diverse specie, alimentando un ecosistema pieno di biodiversità.

La regione è attualmente non protetta, ma gli scienziati dietro la scoperta vogliono proteggere il luogo dalla rovina umana. "Vogliamo che il corridoio di corallo sia ufficialmente riconosciuto per proteggerlo dall'industria dei combustibili fossili", ha dichiarato Ortiz.

Tuttavia, i ricercatori sono consapevoli che la creazione di protezioni non fermerà il settore della pesca, molto sviluppato grazie al florido ecosistema del Golfo del Messico, e che offre centinai di posti lavoro nel paese. "È importante proteggere questi siti, ma è necessario mantenere il settore della pesca."

Queste nuove scogliere sono sparse all'interno e all'esterno delle aree protette. La creazione di protezioni per tutte le barriere coralline è comunque un solido primo passo per garantire la loro sopravvivenza.