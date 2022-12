Dire grazie al corriere Amazon tramite Alexa può fargli guadagnare 5 dollari negli USA

Non ci sono solamente aggiornamenti per i prodotti Amazon tra le novità di questo dicembre 2022. Infatti, il ben noto e-commerce ha lanciato anche un'iniziativa che non sta passando inosservata, ovvero la possibilità di dire grazie ai corrieri tramite Alexa e farli guadagnare.

Più precisamente, come si può leggere sul blog ufficiale di Amazon, negli USA gli utenti che dispongono di un dispositivo con supporto all'assistente vocale, che si tratti di Echo o Echo Show, oppure che decidono di utilizzare le applicazioni Alexa/Amazon Shopping, possono utilizzare il comando "Alexa, thank my driver" per ringraziare i corrieri.

Il tutto è disponibile dal 7 dicembre 2022 e potete approfondire l'iniziativa anche mediante un apposito video pubblicato sul canale YouTube Amazon News. Cosa succede quando un cliente decide di ringraziare un corriere? In seguito all'utilizzo del succitato comando "Alexa, thank my driver", il corriere che ha consegnato il pacco più recente riceve una notifica e viene pagato 5 dollari in più (questo per ogni ringraziamento, ovviamente senza che gli utenti debbano sborsare nulla in più).

Amazon afferma che questo avverrà per il primo milione di ringraziamenti ricevuti negli USA, mentre i primi cinque corrieri per numero di "grazie" ottenuti nel periodo dell'iniziativa verranno premiati con 20.000 dollari (di cui 10.000 dollari da destinare a un ente benefico di propria scelta). Insomma, il colosso dell'e-commerce ha lanciato un'iniziativa per i corrieri USA nell'ambito del periodo natalizio. Per il resto, la questione dei corrieri Amazon sta tenendo banco sotto più fronti, come indicato da TechCrunch.